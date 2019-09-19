Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin şüpheli ölümleri tedirginlik yaratıyor

Uluslararası insan hakları örgütleri, Güneydoğu Asya ülkesi Bangladeş'te son bir ayda 8 Arakanlı mültecinin polis kurşunlarıyla şüpheli şekilde öldürülmesinin mülteci hakları konusunda endişe yarattığı konusunda uyarıda bulundu.

İnsan hakları kuruluşları ve mülteci hakları savunucuları, Arakanlı mülteci ölümlerindeki "yargısız infaz" şüphesine dikkati çekerek, ülkedeki 1,2 milyon Arakanlı mültecinin haklarının korunmasını gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Asya Direktörü Brad Adams, mültecilerin yoğun yaşadığı Cox's Bazar'da ay başında iktidardaki Avami Ligi Partisi'nin liderlerinden birinin öldürülmesinin ardından yürütülen operasyonlarda geçen hafta 6, dün de 2 mültecinin polis tarafından öldürüldüğüne işaret ederek, "Ölümler mülteci kamplarında korku ikliminin ortaya çıkmasına yol açıyor." dedi.

Emniyetten yapılan açıklamada, mültecilerin "polisle girdikleri çatışmada" veya "çapraz ateşte" hayatını kaybettiklerinin belirtildiğine işaret eden Adams, "Bu tür ifadeler genelde yargısız infazların üzerini örtmek amacıyla kullanılan bilindik açıklamalardır." değerlendirmesinde bulundu.

Adams, "Arakanlı Müslümanlar katliamlardan kaçarak bu ülkeye geldi. Burada da yaşamlarından endişe etmemeleri gerek." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı çalışan insan hakları uzmanları da ölümlerle ilgili bağımsız ve tarafsız soruşma başlatılması çağrısı yaptı.

Bangladeş'te son 2 yılda 38 Arakanlı mülteci, polis operasyonlarında vurularak öldü. Polis, söz konusu operasyonların uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Halen ülkede 1,2 milyon Arakanlı mülteci bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağından kaygılanıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.