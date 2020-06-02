Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kampında Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Strait Times gazetesinde yer alan habere göre, bölgedeki sağlık yetkililerinden Toha Bhuiyan yaptığı açıklamada, 31 Mayıs'ta kamplarda yaşayan 71 yaşındaki Arakanlı Müslüman'ın yaşamını yitirdiğini, yaşlı adamın Kovid-19 sebebiyle öldüğünü dün gece öğrendiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı