Bangladeş'teki Atatürk Lisesi, yıllardır 2 ülke arasında kardeşliğin simgesi - Son Dakika

Bangladeş'te 1939 yılında kurulan Atatürk Lisesi, yıllardır 2 ülke arasındaki kardeşliğin simgesi olarak görülüyor.

Bangladeş'in başkent Dakka'ya 160 kilometre uzaklıktaki Feni şehrinin Daganbhuna ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi, Bangladeş- Türkiye ittifakının sembolü olarak yıllardır ayakta duruyor. Kuruluşundan beri binlerce mezun veren okulda, şu anda 32 öğretmen ve bin 365 öğrenci bulunuyor. İlçe merkezinde bulunan okul, bölgedeki çocukların okuyabileceği tek liseyken, özellikle kız öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

Okulun isminin hikayesi

Okul ilk olarak 1939 yılında 'Middle English School' adıyla kuruldu. Feni Valisi Mizanur Rahman, okulu Hindistan'ın, İngiltere sömürgesi altında olduğu son dönemlerde, varlıklı insanların yardımıyla kurdu. Okula, 1981 yılında dönemin Büyükelçisi ile Dışişleri Bakanı İlter Türkmen; onun ardından da 24 Aralık 1982 yılındaki darbeden sonra Cumhurbaşkanı seçilen Kenan Evren ziyarette bulundu. Ziyaretten sonra Türkiye'ye dönen ancak okula hayran kalan Evren, bir elçi grubu göndererek okul için 20 milyon Bangladeş Takası para yardımında bulundu. Okul yönetimi, Türkiye'nin gönderdiği paralarla okulun genişletilmesi ve yeni binaların inşaat edilmesini sağladıktan sonra minnettarlıklarını göstermek için okula Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını verdi. Böylelikle okulun ismi "Atatürk Lisesi" oldu. - DAKKA