Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler - Son Dakika
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Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler

27.05.2022 16:29
Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler

DINAJPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te bir geç ortaçağ Hindu tapınağı olan ve genellikle Kantaji Tapınağı olarak da bilinen Kantanagar Tapınağı, terrakotta mimarinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

DINAJPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Bangladeş'te bir geç ortaçağ Hindu tapınağı olan ve genellikle Kantaji Tapınağı olarak da bilinen Kantanagar Tapınağı, terrakotta mimarinin güzel bir örneğini oluşturuyor. Göz alıcı tapınak, başkent Dakka'nın yaklaşık 338 kilometre kuzeybatısında yer alan Dinajpur bölgesinin kuzeyinde bulunuyor. Tapınağın bir zamanlar sahip olduğu dokuz kulenin hepsi 1897'de meydana gelen bir depremde yıkıldı.

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Fotoğrafta Bangladeş'in Dinajpur bölgesindeki Hindu Kantaji Tapınağı görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, 18 mayıs, Mayıs, Hindu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'teki Bir Geç Ortaçağ Hindu Tapınağı Olan Kantaji Tapınağı'ndan Kareler - Son Dakika
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