Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki dang humması salgını
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Bangladeş'teki dang humması salgını

1 saat önce

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 469 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 85 bin 757'ye yükseldiği bildirildi.

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Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 469 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 85 bin 757'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 131'i başkent Dakka'da olmak üzere 469 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-24 Eylül arasında kaydedilen vaka sayısının ise 85 bin 757 olduğu, bu vakalardan 75'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen bin 928 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.


Yerel gazeteler ise ölü sayısının 160'ı aştığını ileri sürdü.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Bangladeş, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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