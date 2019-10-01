Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki dang humması salgını
Son Dakika Güncel Haber

Bangladeş'teki dang humması salgını

44 dakika önce

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 371 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 88 bin 324'ye yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'teki dang humması salgını, System.String[]

Bangladeş'te son 24 saatte dang humması nedeniyle 371 kişinin hastanelere başvurduğu ve yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 88 bin 324'ye yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 106'sı başkent Dakka'da olmak üzere 371 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-1 Ekim arasında kaydedilen vaka sayısının ise 88 bin 324 olduğu, bu vakalardan 81'inin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen bin 472 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 170 civarında olduğunu ileri sürdü.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki dang humması salgını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]