Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki dang humması salgını
Son Dakika Güncel Bangladeş'teki dang humması salgını - Son Dakika

Bangladeş'teki dang humması salgını

6 saat önce

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Bangladeş'teki dang humması salgını, System.String[]

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana görülen vaka sayısının 98 bin 86'ya yükseldiği bildirildi.

Dhaka Tribune'nin haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle 58'i başkent Dakka'da olmak üzere 157 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde yıl başından bu yana görülen vaka sayısının ise 98 bin 86 olduğu, bunlardan 112'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Ayrıca hastalık nedeniyle ülke genelinde halen 713 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise geçen ay ölü sayısının 180'i aştığını ileri sürmüştü.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden koca kütle çıkartıldı
Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan kocadan şaşkınlık yaratan ifade: Bıçağın ucuyla öldürmek amacı olmaksızın vurdum Uygur Türkü'nün katilleri konuştu: Suriye'deki cemaatle ters düştüğü için öldürdük 9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 14:35:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki dang humması salgını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]