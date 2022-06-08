Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Son Dakika

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