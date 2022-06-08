Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı

08.06.2022 11:43
Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı

DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

DAKKA, 8 Haziran (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 242 kilometre güneydoğusunda bulunan kıyı kenti Çitagong'daki bir konteyner deposunda çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Neredeyse 3 gün süren yangın Salı günü kontrol altına alındı.

Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı

Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangını söndürmek için su püskürten itfaiye görevlileri görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı

Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda çıkan yangın sonrası kayıp kişileri arayan kurtarma görevlileri, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı

Havadan çekilen fotoğrafta Bangladeş'in Çitagong kentindeki bir konteyner deposunda yangından etkilenen alan görülüyor, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'teki Depo Yangınında 43 Kişi Öldü, Yüzlerce Kişi Yaralandı - Son Dakika
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