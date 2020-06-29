- Bangladeş'teki feribot kazası böyle görüntülendi - Son Dakika

- Bangladeş'teki feribot kazası böyle görüntülendi
- Bangladeş'teki feribot kazası böyle görüntülendi Bangladeş'te 30 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.
- Bangladeş'teki feribot kazası böyle görüntülendi
DAKKA - Bangladeş'te 30 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.
Bangladeş'te bu sabah şehirlerarası yolcu taşıyan bir feribot, Chadpur şehrinden 60 yolcu ile Dakka seferine çıktı. İki katlı feribot, Buriganga nehrinde Dakka'ya gelmek üzereyken başka bir feribotla çarpışarak battı. Olay yerine gelen itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, şuana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaştı. Birkaç yolcunun yüzerek kurtulduğunu belirtilirken ölü sayısının artması bekleniyor. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:37 Kaynak: İHA
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