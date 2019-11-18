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Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Bangladeş'te ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz borusunun patlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
Bangladeş'te ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz borusunun patlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Bangladeş'in Chittagong kentine bağlı Patharghata semtinde, dün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katındaki doğal gaz borusu patladı. İşlek bir sokakta meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Patlama anının görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama anında etrafa molozların dağıldığı ve çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor. - DAKKA
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