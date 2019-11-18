Son Dakika Haberleri: - Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika Güncel - Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

- Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

- Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktıDAKKA - Bangladeş'te ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz borusunun patlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

- Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

DAKKA - Bangladeş'te ülkenin güneydoğusundaki Chittagong kentinde 5 katlı bir binada meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan doğal gaz borusunun patlama anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Bangladeş'in Chittagong kentine bağlı Patharghata semtinde, dün sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın en alt katındaki doğal gaz borusu patladı. İşlek bir sokakta meydana gelen şiddetli patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Patlama anının görüntüleri bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama anında etrafa molozların dağıldığı ve çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.

- Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

Bangladeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı
Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 16:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Bangladeş'teki patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]