Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika
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Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü

6 saat önce

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında dün plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi öldü, System.String[]

Bangladeş'te başkent Dakka yakınlarında dün plastik fabrikasında çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Keraniganj bölgesinde plastik fabrikasında dün yerel saatle 16.30 civarında çıkan yangında 1 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de tedavi altına alındıkları Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Yangında yaralanan 23 kişinin tedavisinin hastanenin yanık ünitesinde devam ettiği belirtildi.

Yerel basında yaralıların açıklamasına dayandırılan haberde, yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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