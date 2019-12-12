Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 13 kişi öldü - Son Dakika
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Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 13 kişi öldü

24 dakika önce

Bangladeş'te dün başkent Dakka yakınlarındaki plastik fabrikasında çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında 13 kişi öldü, System.String[]

Bangladeş'te dün başkent Dakka yakınlarındaki plastik fabrikasında çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Bangladeş basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Keraniganj bölgesinde plastik fabrikasında dün yerel saatle 16.30 civarında çıkan yangında 1 kişinin olay yerinde, 12 kişinin de tedavi altına alındıkları Dakka Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.


Yangında yaralanan diğer 21 kişinin tedavisinin hastanenin yanık ünitesinde devam ettiği belirtildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri, ön incelemenin ardından, fabrikada yangın tehlikesine karşı yeterince önlem alınmadığını tespit etti.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, hastanede yaralıları ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölümcül olayın, fabrika sahibinin ihmalkarlığından kaynaklandığını ifade ederek, "Fabrika sahibi tazminat ödemek zorunda kalacak ve hükümet bunu sağlayacak." dedi.

İtfaiye servisi ile Çalışma ve İstihdam Bakanlığı tarafından, yangının ardındaki sebeplerin araştırılması için 2 ayrı soruşturma komitesi kuruldu.

Yerel basında, yaralıların açıklamasına dayandırılan haberde, yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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