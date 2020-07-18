Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 55'e yükseldi

Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Ayesha Akhter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli kesimlerimdeki seller nedeniyle son 24 saatte 5 kişi daha yaşamını yitirdi. Sellerin başladığı 30 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e çıktı." ifadesini kullandı.

Akhter, ülkenin 18 bölgesinin sellerden etkilendiğini ve bu bölgelerdeki en az 3 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

Bangladeş'in Sel İzleme Biriminin Başkanı Şah Muhammed Nasim, hükümetin durumu yakından izlediğini ve vatandaşlara mümkün olan tüm desteği sağladığını söyledi.

Bir hükümet raporunda da 7 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, ülkedeki sellerden yaklaşık 2,25 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Bangladeş Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi de "Brahmaputra ve Teesta nehirleri boyunca uzanan vadi boyunca oluşan hasar nedeniyle gelecek haftanın başında sel sonucu oluşabilecek hasar durumunun daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulunmuştu.

Hindistan, Bangladeş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 20:01 Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı 19:53 Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri 19:36 TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu 19:21 Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:25 İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
20:19
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi
20:08
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
20:01
Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri
19:53
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu
19:36
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
19:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 21:27:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 55'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]