Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi - Son Dakika

Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi

Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışları ve Hindistan kaynaklı nehirlerdeki su taşkınları sonucu oluşan seller nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.

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Üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Ayesha Akhter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkenin çeşitli kesimlerimdeki seller nedeniyle son 24 saatte 7 kişi daha yaşamını yitirdi. Sellerin başladığı 30 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye çıktı." ifadesini kullandı.

Akhter, ülkedeki 64 bölgenin 18'inin sellerden etkilendiğini ve bu bölgelerdeki en az 3 bin 400 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bangladeş'in Sel İzleme Biriminin Başkanı Şah Muhammed Nasim, hükümetin durumu yakından izlediğini ve halka mümkün olan tüm desteği sağladığını söyledi.

Öte yandan, bir hükümet raporunda da 51 kişinin boğulma, 7 kişinin yıldırım isabet etmesi, 3 kişinin yılan ısırması ve bir kişinin de temiz su eksikliğinden kaynaklanan "diyare" sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman, ülkedeki sellerden yaklaşık 2,25 milyon kişinin etkilendiğini ve en az 20 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Hindistan, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi - Son Dakika
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