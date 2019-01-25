Bangladeş'teki Trafik Kazalarında 7 Bin Kişi Öldü
3 saat önce
Bangladeş'te 2018 yılında meydana gelen 5 binden fazla trafik kazasında 7 bin 221 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bangladeş
'te 2018 yılında meydana gelen 5 binden fazla trafik kazasında 7 bin 221 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bangladeş Yolcu Refah Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçları bugün açıklandı. Dernek tarafından Bangladeş Ulusal Gazeteciler Cemiyeti
binasında yapılan açıklamada; ülke genelinde sadece 2018 yılında yaşanan trafik kazalarının sayısının 5 bin 514 olduğu, bu kazalarda 7 bin 221 kişinin öldüğü ve 15 bin 466 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, Bangladeş'te trafik kazalarının her geçen gün arttığı, kanunlara uyulmaması halinde durumun daha da kritik boyutlara ulaşacağı vurgulandı. - DAKKA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:45 Kaynak: İHA
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