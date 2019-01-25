Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Trafik Kazalarında 7 Bin Kişi Öldü

Bangladeş'teki Trafik Kazalarında 7 Bin Kişi Öldü

3 saat önce

Bangladeş'te 2018 yılında meydana gelen 5 binden fazla trafik kazasında 7 bin 221 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş'teki Trafik Kazalarında 7 Bin Kişi Öldü, System.String[]
Bangladeş'te 2018 yılında meydana gelen 5 binden fazla trafik kazasında 7 bin 221 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş Yolcu Refah Derneği tarafından yapılan araştırmanın sonuçları bugün açıklandı. Dernek tarafından Bangladeş Ulusal Gazeteciler Cemiyeti binasında yapılan açıklamada; ülke genelinde sadece 2018 yılında yaşanan trafik kazalarının sayısının 5 bin 514 olduğu, bu kazalarda 7 bin 221 kişinin öldüğü ve 15 bin 466 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Bangladeş'te trafik kazalarının her geçen gün arttığı, kanunlara uyulmaması halinde durumun daha da kritik boyutlara ulaşacağı vurgulandı. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

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