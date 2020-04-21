Bangladeş'teki Türk vatandaşları özel uçakla Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uluslararası uçuşların durdurulması sonucunda Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'te mahsur kalan 154 Türk vatandaşı bugün özel uçakla Türkiye'ye getiriliyor.



Dünyada korona virüsü vaka ve ölü sayıları hızla artmaya devam ediyor. Ülkeler arasında korona virüsün yayılmasının engellenmesi için uçuşlar askıya alındı. Güney Asya ülkesi olan Bangladeş'te mahsur kalan ve Türkiye'ye dönemeyen 154 Türk vatandaşı bugün yetkililer tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Bu sabah, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Büyükelçi Yardımcısı Enis Faruk Erdem, elçiliğin diğer üst düzey yetkilileri ve personelleri Dakka Shahjalal Uluslararası Havaalanında bulunarak vatandaşlarını uğurladı. Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan yaptığı açıklamada,"Yaklaşık 25 bin vatandaşımız dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye getiriyor. Bunlarla birlikte Türkiye'de kalma izni olan diğer ülke vatandaşları da kendi istekleri üzerine bu uçaklarla Türkiye'ye gelebilecek. Biz bugün virüs nedeniyle daha önce Bangladeş'ten çıkamayan 154 vatandaşımızı ülkemize gönderiyoruz. Aileleriyle kavuşturacağız. Ayrıca bu uçak Türkiye'de yaşayan 20 Bangladeşli öğrenciyi de Bangladeş'e getirecektir" diye konuştu.



Öte yandan Türkiye'ye dönebilen vatandaşlar ise oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.



Bangladeş saati 13.30'de yola çıkan uçak yaklaşık 8 saatlik bir yolculuktan sonra akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. - DAKKA