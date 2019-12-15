Bangladeş'teki vantilatör fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında üç katlı vantilatör fabrikasında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş basınındaki haberlere göre, İtfaiye ve Sivil Savunma Biriminden Mamunur Raşid, Dakka'ya bağlı Gazipur'daki vantilatör fabrikasında akşam yangın çıktığını, yangının kontrol altına alınmasının ardından 10 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığı, fabrikada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Bangladeş'te 11 Aralık'ta Dakka yakınlarındaki bir plastik fabrikasında çıkan yangında ise 17 kişi yaşamını yitirmişti.