Bangladeş'teki vantilatör fabrikasında çıkan yangında 10 kişi öldü - Son Dakika

Bangladeş'te 11 Aralık 'ta Dakka yakınlarındaki bir plastik fabrikasında çıkan yangında ise 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığı, fabrikada arama ve kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, İtfaiye ve Sivil Savunma Biriminden Mamunur Raşid, Dakka'ya bağlı Gazipur'daki vantilatör fabrikasında akşam yangın çıktığını, yangının kontrol altına alınmasının ardından 10 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Bangladeş 'in başkenti Dakka yakınlarında üç katlı vantilatör fabrikasında çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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