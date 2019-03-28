Bangladeş'teki Yangın Faciasında 5 Kişi Öldü
1 saat önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Binadakiler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yangının çıktığı Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi
'nde yüzlerce kişi binadakileri kurtarmak için yardıma koştu. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, yangın faciasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - DAKKA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
Bangladeşli Kadın Doğum Yaptıktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi
Havadan Fotoğraflarla) Koyunlarını Yangından Böyle Kurtardı
İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı
Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü