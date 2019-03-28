Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasında 5 Kişi Öldü

Bangladeş'teki Yangın Faciasında 5 Kişi Öldü

6 dakika önce

- Bangladeş'teki yangın faciasında 5 kişi öldüDAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'teki Yangın Faciasında 5 Kişi Öldü, System.String[]
- Bangladeş'teki yangın faciasında 5 kişi öldü

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada çıkan yangında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 22 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Binadakiler, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kendi çabalarıyla binadan kaçma girişimde bulunanlardan bazıları düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yangının çıktığı Banini bölgesindeki Kemal Atatürk Caddesi'nde yüzlerce kişi binadakileri kurtarmak için yardıma koştu. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, yangın faciasında en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

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