Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25'e Çıktı

Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25'e Çıktı

49 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün 22 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25'e Çıktı, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün 22 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı. Bangladeş'in başkenti Dakka'da dün 22 katlı bir binada yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sarmıştı. Binada çalışanlar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılmış, bazıları binanın yan tarafındaki kablolar yardımıyla aşağı kaymış, bazıları ise duman ve alevlerden kurtulmak için aşağı atlamıştı. Yetkililer biri Sri Lankalı 6 kişinin bu şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye departmanı 19 kişinin hayatını kaybettiğini söylerken polis bugün yaptığı açıklamada 6 kişinin daha öldüğünü açıklamasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Dakka Büyükşehir Polis Müşaviri Mostak Ahmed, "Ölü sayısı 25. 24 kişinin cesetlerini ailelerine teslim ettik" dedi. Ahmed, polisin, kulenin yeterli güvenlik önlemi almadığı iddiası üzerine binanın sahibiyle de konuşmak istediğini söyledi. Dün öğleden sonra çıkan yangında yaralanan 70 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 12:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 25'e Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]