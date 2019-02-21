Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi

Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi

33 dakika önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81'e yükseldi.

Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81'e yükseldi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve kısa sürede yayılan yangın faciasında ölü sayısı artıyor. Feci yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Doktorlar çoğu yaralının durumunun kritik olduğunu belirtiyor.

İtfaiye görevlisi Mahfuz Riven, yangının gaz tüpünün patlaması sonucu 5 katlı binanın zemin katında bulunan kimyasal depoya hızla yayıldığını belirtti. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Bangladeş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:20:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]