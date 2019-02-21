Bangladeş'teki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi
33 dakika önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81'e yükseldi.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81'e yükseldi.
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve kısa sürede yayılan yangın faciasında ölü sayısı artıyor. Feci yangında 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 41 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Doktorlar çoğu yaralının durumunun kritik olduğunu belirtiyor. İtfaiye
görevlisi Mahfuz Riven, yangının gaz tüpünün patlaması sonucu 5 katlı binanın zemin katında bulunan kimyasal depoya hızla yayıldığını belirtti. - DAKKA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:47 Kaynak: İHA
Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler
Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş