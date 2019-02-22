Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangın Faciasının Boyutu Görüntülendi

Bangladeş'teki Yangın Faciasının Boyutu Görüntülendi

2 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde 81 kişiye mezar olan yangının boyutu görüntülendi.

Bangladeş'teki Yangın Faciasının Boyutu Görüntülendi, System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Chawkbazar bölgesinde 81 kişiye mezar olan yangının boyutu görüntülendi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan tarihi binalar bölgesinde Perşembe günü sabaha karşı yaşanan korkunç yangının boyutu görüntülendi. 81 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından geriye kül olmuş araçlar ve tahrip olmuş binalar kaldı. İtfaiye ekiplerinin 9 saatte kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 41 kişinin tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı. Doktorlar dün yaptığı açıklamada yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtmişti. - DAKKA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bangladeş, 3. Sayfa
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