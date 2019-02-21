Bangladeş'teki Yangında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi (2)
1 saat önce
Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.
Bangladeş
'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi. İtfaiye
Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar semtinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, kısa sürede kimyasal ve plastik depolara sıçradığını söyledi. Yetkililer, güçlükle kontrol altına alınabilen yangında ölü sayısının 81'e yükseldiğini; çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:23 Kaynak: DHA
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