Son Dakika Haberleri: Bangladeş'teki Yangında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi (2)

Bangladeş'teki Yangında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi (2)

1 saat önce

Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'teki Yangında Ölü Sayısı 81'e Yükseldi (2), System.String[]
Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar semtinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, kısa sürede kimyasal ve plastik depolara sıçradığını söyledi. Yetkililer, güçlükle kontrol altına alınabilen yangında ölü sayısının 81'e yükseldiğini; çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

İtfaiye, Bangladeş, Dünya
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