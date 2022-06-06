Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi - Son Dakika
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Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi

06.06.2022 15:31
Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi

Bangladeş'in güneydoğusunda 4 Haziran'da bir depoda çıkan ve hala söndürülmeye çalışılan yangının, depoda bulunan kimyasal ürünlerin yanlış etiketlenmesi nedeniyle büyüdüğü bildirildi.

Bangladeş'in güneydoğusunda 4 Haziran'da bir depoda çıkan ve hala söndürülmeye çalışılan yangının, depoda bulunan kimyasal ürünlerin yanlış etiketlenmesi nedeniyle büyüdüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde konteyner deposunda yaşanan patlama sonrası çıkan yangının, kimyasalların yanlış sınıflandırılması sonrası büyüdüğü kaydedildi.

Bangladeşli yetkililer, depoda bulunan hidrojen peroksitlerin yanlış etiketlendiğini ve bunu bilmeyen itfaiyecilerin yangına köpükle değil su ile müdahale ettiğini belirtti.

Yanlış müdahale sonrası yangının şiddetini arttırdığını kaydeden yetkililer, kazadan depo şirketini sorumlu tuttu.

Öte yandan, daha önce 49 olarak açıklanan ölü sayısı, bazı cesetlerin iki kez sayıldığı gerekçesiyle 41 olarak güncellendi.

Yangının nasıl başladığına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bangladeş'te 4 Haziran'da, içinde kimyasalların bulunduğu konteyner deposunda çıkan yangında, 9'u itfaiye memuru 41 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'teki yangının kimyasalların yanlış etiketlenmesinden şiddetlendiği belirtildi - Son Dakika

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