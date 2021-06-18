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Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres'e "Arakan krizinin çözümüne yardım edin" çağrısı - Son Dakika

Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres'e "Arakan krizinin çözümüne yardım edin" çağrısı

18.06.2021 20:20
Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres'e

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Myanmar'da kötüleşen siyasi durumun mültecilerin geri dönüşünü engellediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BM'nin Arakan krizinin çözülmesine yardım etmesi çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Myanmar'da kötüleşen siyasi durumun mültecilerin geri dönüşünü engellediğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BM'nin Arakan krizinin çözülmesine yardım etmesi çağrısında bulundu.

Bangladeş haber ajansı BSS'nin haberine göre, Bakan Momen, ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Momen, görüşmede, "birçok etkili ülkenin Myanmar'daki insan hakları ihlallerini alenen kınarken, bu ülkeyle ekonomik ilişkilerini artırdığını" kaydetti.

Myanmar'da kötüleşen siyasi durumun, Arakanlı mültecilerin ülkeye barışçıl şekilde geri dönüşünü önlediğini belirten Momen, Guterres'ten BM'nin Arakan krizinin çözümü konusunda yardım etmesini istedi.

Guterres'e, Arakanlı Müslümanlar'ın yerleştirildiği Bhasan Char Adası'ndaki tesislerin durumu hakkında bilgi veren Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, BM'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının herkes için erişilebilir olmasını sağlamasını talep etti.

Momen ayrıca, Guterres'i ikinci defa Genel Sekreter olarak atanmasından dolayı tebrik etti.

Guterres ise dünyanın, Bangladeş'in en büyük mülteci kamplarına yaptığı ev sahipliği konusundaki cömertliğini unutmayacağını kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 865 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten BM Genel Sekreteri Guterres'e 'Arakan krizinin çözümüne yardım edin' çağrısı - Son Dakika


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