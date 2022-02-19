Üye Girişi
Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto - Son Dakika

Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto

19.02.2022 00:58
Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto

Bangladeş'te bir araya gelen yüzlerce kişi, Hindistan'daki Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı protesto düzenledi.

Bangladeş'te bir araya gelen yüzlerce kişi, Hindistan'daki Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı protesto düzenledi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Baitul Mukarram Milli Camii'nde Cuma namazı kılan yüzlerce kişi, namaz sonrası Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağını protesto etti. Başörtünün Müslüman kadınların hakkı olduğunu belirten protestocular, Hindistan hükümetinin başörtü yasağı ile öğrencileri haklarından mahrum etmek istediklerini vurguladı. Protestoya katılan Maulana Zakir Hossain, "Başörtü Müslümanların hakkıdır. Başörtü, Müslüman kadınların kimliğidir. Müslümanların başörtü takması Allah'ın emridir. Başörtü Müslüman kadınlara saygının bir simgesidir. Müslümanlar olarak kimsenin dini ibadetlerimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Dünyada hiç kimse bizim haklarımıza müdahale edemez. Dolayısıyla başörtü konusunda taviz verilmeyecek. Ulusal ve uluslararası olarak buna direneceğiz" dedi.

Protestoya katılan medrese öğretmeni Abdül Halim ise, "Başörtü Müslüman kadınların hakkıdır. Başörtü takmak kadınları birçok günahtan korur. Başörtü bizim özgürlüğümüz ve hakkımızdır ki kimse bunu bizden alamaz. Bizler, Hindistan hükümetine bu kararlarını en kısa sürede geri almalarını söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - DAKKA

YORUMLAR
500
Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto

Bangladeş, Müslüman, Protesto, India, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bangladeş'ten, Hindistan'daki başörtüsü yasağına karşı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement