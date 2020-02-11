Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan 14 Arakanlı denizde boğuldu - Son Dakika
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Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan 14 Arakanlı denizde boğuldu

6 saat önce

KUALA Bangladeş'in güney kıyılarından Malezya'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 14 Arakanlı mülteci, teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Bangladeş'ten Malezya'ya geçmeye çalışan 14 Arakanlı denizde boğuldu, System.String[]

KUALA Bangladeş'in güney kıyılarından Malezya'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 14 Arakanlı mülteci, teknelerinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Sahil Güvenlik Birimi, ülkenin güney kıyılarından Malezya'ya geçmeye çalışan bir teknenin St. Martin Adası yakınlarında battığını açıkladı.

Arakanlı mültecilerle dolu tekneden 14 kişinin cesedine ulaştıklarını belirten yetkililer, 70 kişinin kurtarıldığını ve yaklaşık 40 mültecinin arandığını bildirdi.

Bangladeş, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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