Bangladeş'ten uluslararası topluma "Kovid-19 ile mücadelede az gelişmiş ülkelere yardım edilsin" çağrısı - Son Dakika

Bangladeş'ten uluslararası topluma "Kovid-19 ile mücadelede az gelişmiş ülkelere yardım edilsin" çağrısı

28.05.2021 10:50
Bangladeş'ten uluslararası topluma

Bangladeş, uluslararası topluma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme çağrısında bulundu.

Bangladeş, uluslararası topluma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahibi ülkeleri destekleme çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, dün Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki Genel Merkezi'nde sanal ortamda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, az gelişmiş ülkelerdeki aşı kıtlığına ve ekonomik duruma dikkati çekti.

Momen, bu ülkelerde Kovid-19 aşılarının ve hayati öneme sahip ilaçların üretimi için teknoloji transferinin ve ticari yardımlara erişimin sağlanması ile aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarından vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Az gelişmiş ülkeler için uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve bölgesel entegrasyonun sağlanması konularının ele alındığı toplantıda, Dışişleri Bakanı Momen, "Kovid-19 aşılarının ve hayat kurtaran ilaçların üretimi için az gelişmiş ülkelere finansal ve teknik destek sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Momen, uluslararası toplumun İstanbul Eylem Programı kapsamında 2011 yılında belirlenen, az gelişmiş ülkelerin uluslararası ticaretteki payının 10 yıl içinde ikiye katına çıkarılması hedefine ulaşılamadığına, aksine bu ülkelerin küresel ticaretteki payının düştüğüne işaret etti.

Bakan Momen, söz konusu ülkelerde, özellikle e-ticaret alanında dijital altyapı sağlama çalışmalarına destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Bununla birlikte Momen, Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) gümrüklere ilişkin farklı standartların ve tarife dışı engellerin kaldırılmasına ilişkin az gelişmiş ülkelerin lehine alınan kararların bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş'ten uluslararası topluma 'Kovid-19 ile mücadelede az gelişmiş ülkelere yardım edilsin' çağrısı - Son Dakika


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