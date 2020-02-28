Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar yakalandı - Son Dakika
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Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar yakalandı

6 saat önce

Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan 16 Arakanlı Müslüman (Rohingya) yakalandı.

Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar yakalandı, System.String[]

Bangladeş'ten yasa dışı yollarla Malezya'ya geçmeye çalışan 16 Arakanlı Müslüman (Rohingya) yakalandı.

AA muhabirinin Bangladeş polisinden aldığı bilgiye göre, insan kaçakçılarının organizasyonuyla balıkçı teknesiyle Bengal Körfezi'ni kullanarak Malezya'ya geçmek üzere geldikleri Cox's Bazar'de yakalanan 16 Arakanlı Müslüman, insan kaçakçılarının bulunması için polis merkezinde tutuluyor.

Bengal Körfezi'ndeki St. Martin Adası yakınlarında 11 Şubat'ta yasa dışı yollarla başka ülkelere geçmeye çalışan mültecilerin teknesinin devrilmesi sonucu 15 Arakanlı Müslüman hayatını kaybetmişti.

Son aylarda yasa dışı yollarla deniz yolunu kullanarak Malezya veya Endonezya'ya geçmeye çalışan Arakanlıların sayısının arttığı bildirildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.


Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Malezya, Arakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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