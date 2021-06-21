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Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika

Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor

21.06.2021 22:07
Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor, System.String[]

Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki ülkenin savunma alanında yürüttükleri iş birliği ile yeni bir ivme kazandı.

Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler, iki ülkenin savunma alanında yürüttükleri iş birliği ile yeni bir ivme kazandı.

2021'in ilk çeyreğinde, Türkiye'den yaklaşık 60 milyon dolar değerinde silah ithal eden Bangladeş, Türkiye'nin en çok silah ihracatı yaptığı 4. ülke konumunda.

"Yeniden Asya" girişimi aracılığıyla 2021-2022 dönemi için yaklaşık 4,5 milyar dolar askeri bütçe ayıran Bangladeş ile Türkiye arasında ilişkiler savunma alanında da güçleniyor.

Bangladeş Savunma Teknolojisi'nin (DTB) raporlarına göre, Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden Roketsan, 300 kilometre (186 mil) menzile sahip TRG-300 Kaplan füze sisteminin ilk partisini bu ay Bangladeş'e teslim etti.

Bunun yanı sıra, haziranın ilk haftasında Bangladeş Silahlı Kuvvetleri mensubu 41 kişi, söz konusu füze sistemi üzerine askeri eğitime katıldı.

Bangladeş savunma teçhizatını çeşitlendiriyor

Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne askeri teçhizat üretimi sağlayan Bangladeş Mühimmat Fabrikaları (BOF), ilk kez, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek bir hava savunma ve tanksavar füzeleri üretim projesini üstlendi.

Bangladeş'in savunma alanında attığı adımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan güvenlik analisti ve savunma uzmanı Emekli Orgeneral M. Sakhawat Hossain, Bangladeş hükümetinin Türkiye'den füze tedarik etmeyi ve uçak üretimi için ortaklaşa girişimde bulunmayı planladığını belirtti.

Bunun yanı sıra Hossain, Bangladeş hükümetinin Türkiye'den teçhizat alımına sıcak baktığını ancak bu konunun iki ülke arasında bir anlaşma imzalanana kadar kamuya mal edilemeyeceğini ifade etti.

Jahangirnagar Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler profesörü Shahab Enam Khan da Türkiye ve Bangladeş'in "doğuştan dost" olduklarını ve stratejik ilişkilere sahip olmaları gerektiğini söyledi. Khan, Türk savunma sanayinde meydana gelen yeniliklerin, bu alanda askeri teçhizatlarını çeşitlendirmeyi planlayan Bangladeş için faydalı olabileceğini belirtti.

Öte yandan Khan, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin bölge barışına ve istikrarına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Bununla birlikte Bangladeş'in ekonomisinin istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirten Khan, bu durumun ülkenin jeopolitik önemini arttırdığını ve birçok ülkenin dikkatini çektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce Bangladeş ziyareti sırasında Ankara'nın Dakka ile savunma alanında iş birliğini geliştirme ve ortak üretimi ve teknoloji transferini gerçekleştirme konusundaki istekliliğini dile getirmişti.

Silahlı kuvvetler arasında iş birliği

Bangladeş'te yayın yapan Savunma Analiz sitesi Defseca'ya göre, Bangladeş Donanması 16 Haziran'da devlete ait savunma üretici Khulna Tersanesi'ne Türk tasarımına dayalı 3 dalış destek botu siparişi verdi.

Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral M. Shaheen İkbal, 27 Mayıs-4 Haziran ??arasında Türkiye'yi ziyaret eden bir heyete başkanlık ederken, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Masihuzzaman Serniabat da 19 Nisan-25 Nisan ??arasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Bangladeş ordusunun medya birimi Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) direktörü Yarbay Abdullah İbn Zaid, Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetleri yetkilileri ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile yapılan görüşmelerde eğitim, gemi inşası ve siber güvenlik alanlarında karşılıklı işbirliğinin artırılması gibi konuların ele alındığını söyledi.

İbn Zaid, ziyaretin karşılıklı işbirliğinin kapsamını genişleterek samimi ilişkileri güçlendirmede hayati bir rol oynamasının beklendiğini kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığının Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Müdürü Sikder Bodiruzzaman ise AA muhabirine verdiği demeçte, Ağustos 2020'de Lübnan'ın Beyrut kentinde meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeşli geminin onarılmasındaki Türkiye'nin desteğini savunma ilişkilerinin güçlendirilmesinin bir örneği olduğunu kaydetti.

Bodiruzzaman, taraflar arasında ticaret ve savunma ilişkilerinin güçlendiğine ve arttığına dikkati çekti.

Bangladeş'ten bir heyetin, iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve ticari ilişkileri 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarmak amacıyla önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Bangladeş, Türkiye, dolar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, Türkiye ile savunma alanında iş birliğini güçlendiriyor - Son Dakika


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