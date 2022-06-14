DAKKA, 14 Haziran (Xinhua) -- Dakka Hayvanat Bahçesi diye de bilinen Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Pazartesi günü kaplan kafesinde birbirleriyle oynayan iki Bengal kaplan yavrusu görüntülendi. İki aylık yavrulardan biri, nadir görülen beyaz bir yavru. Bu kaplan yavrusunun solgun rengi, feomelanin pigmenti eksikliğinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Bangladeş Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Görülen Beyaz Kaplan Dünyaya Geldi - Son Dakika

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