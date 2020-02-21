Bangladeş 'Uluslararası Anadil Günü'nü kutluyor - Son Dakika

Bangladeş halkı, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü'nü coşkuyla kutluyor.



1999 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen Uluslararası Anadil Günü; bugün Bangladeş'te yapılan gösteri yürüyüşü, anıt ziyareti ve düzenlenen birçok özel programla kutlanıyor. Ülke genelinde 21 Şubat günü resmi tatil ilan edilirken, Bangladeş'te 7'den 70'e herkes Uluslararası Anadil Günü'nü kutluyor. Özel kıyafetler giyen ve sabahın erken saatlerinde çıplak ayaklarla yürüyerek anadilleri için yapılan eylemlerde ölenlerin mezarına çelenk bıraktı. Ülke medyası güne özel programlar yayınlarken, dünya genelindeki Bangladeş Büyükelçilikleri de bugüne özel program düzenledi.



21 Şubat neden Uluslararası Anadil Günü oldu?



UNESCO, 1999 yılında Bangladeş halkının fedakarlığını dünyaya anlatmak ve Bangladeşlilerin kendi anadiline nasıl sahip çıktığını vurgulamak için 21 Şubat'ı Uluslararası Anadil Günü ilan etti.



Bangladeş tarihine göre; 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Pakistan, daha sonra kendi içerisinde yaşadığı etnik sorunlar nedeniyle Doğu ve Batı Pakistan olarak ikiye bölündü. 1971 yılında bağımsızlığını kazanan Doğu Pakistan, şimdiki adıyla Bangladeş, bağımsızlık savaşından önce rejim gücü olan Batı Pakistan'ın karşısında 1952 yılında "Anadil Hareketi" adında bir savaş daha vermişti. 1952 yılında Dakka'da düzenlen bir programda Pakistan devleti tarafından Pakistan'da konuşulacak tek dilin Urduca olacağı belirtildi ve Bengalce konuşanlar bunu protesto etti. Ülke genelinde binlerce insan sokağa dökülürken, Dakka'da düzenlenen bir eylemde Pakistan polisi tarafından açılan ateş sonucunda içinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 8 kişi, olay yerinde can verdi ve çok sayıda kişi de yaralandı. Daha sonra devamlı olarak yapılan eylemler sonucunda Pakistan devleti kararından vazgeçti. UNESCO ise yapılan araştırmalar sonrasında 17 Kasım 1999 tarihinde, dil için mücadele veren Bangladeşlilerin fedakarlıklarını göz önünde bulundurarak 21 Şubat'ı Uluslararası Anadil Günü olarak ilan etti. - DAKKA