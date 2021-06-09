Bangladeş ve Cezayir büyükelçileri, Vali Seymenoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan ve Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seymenoğlu, büyükelçilere kentin tanıtımına yapacakları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Büyükelçilere, kentin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi veren Seymenoğlu, konuklarına ziyaret sonunda lavanta ve gül ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

Mannan ve Adjabi ise ikili ilişkileri geliştirmek adına düzenlenen kendilerine gösterilen misafirperverlik için Seymenoğlu ve Isparta halkına teşekkür etti.

Ziyarette Mannan ve Adjabi'ye MÜSİAD Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.