Bangladeş ve Hindistan arasında 1965'teki savaştan beri kullanılmayan demir yolu bağlantısı onarıldı - Son Dakika

Bangladeş ile Hindistan arasında elli yılı aşkın süredir atıl durumda bulunan demir yolu bağlantısı restore edildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, 1965'teki Pakistan-Hindistan Savaşı'ndan bu yana kullanılmayan demir yolu bağlantısının onarıldığı belirtildi.

Dakka'daki Hindistan Yüksek Komisyonu yetkilileri, Hindistan'dan bir yük treninin gönderildiğini ve 56 yıl sonra Haldibari-Chilahati güzergahının ilk kez kullanılacağını aktardı.

Açıklamada, bunun şu anda Hindistan ve Bangladeş arasındaki beşinci operasyonel demir yolu bağlantısı olduğu ifade edildi.

Bangladeş Demir Yolu Bakanı Md. Nurul Islam Sujon gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ticari tren hizmetinin yeniden başlamasının, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilere, ticaret ve insanlar arasındaki bağlantılar yönünde yeni bir ivme kazandırmasını umuyoruz." dedi.

Bangladeş'in sınır bölgesi Chilahati ile Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Haldibari arasındaki demir yolu ulaşımı, 1965'teki Pakistan ve Hindistan arasındaki savaştan bu yana durdurulmuştu.