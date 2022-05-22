Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi - Son Dakika
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Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi

22.05.2022 18:38

- Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddet yağış nedeniyle meydana gelen sellerde 57 kişi hayatını kaybetti.

- Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi

DAKKA - Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde etkili olan şiddet yağış nedeniyle meydana gelen sellerde 57 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi olan Hindistan'ın Assam eyaleti ve Bangladeş'in Sylhet kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Selde çok sayıda kişi mahsur kalırken, 57 kişi hayatını kaybetti. Sylhet bölgesi yetkilisi Mosharraf Hossain, Zakiganj'daki en az 100 köyün sular altında kaldığını söyleyerek, "Şimdiye kadar yaklaşık iki milyon insan selde mahsur kaldı" dedi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde de yetkililer, yaklaşık 3 bin 200 köyde 850 binden fazla insanın selden etkilendiğini ve bölgede bulunan tarım arazilerinin sular altında kalarak zarar gördüğünü bildirdi. Bölgede nehirlerdeki su seviyelerinin yükselmesi ve büyük arazilerin sular altında kalması nedeniyle yaklaşık 90 bin kişi devlet tarafından işletilen yardım barınaklarına taşındı.

Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi
Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi
Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi
Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi

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Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu! Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan sel, heyelan ve fırtına en az 57 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu! Bangladeş'teki selde binlerce kişi evsiz kaldı Bangladeş'teki selde binlerce kişi evsiz kaldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş ve Hindistan'daki sellerde can kaybı 57'ye yükseldi - Son Dakika


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