Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği - Son Dakika

Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği

20.05.2021 14:36
Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO) ziyaretinde konuşan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Samsun ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (Samsun TSO) ziyaretinde konuşan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Samsun ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi. Başkan Murzioğlu ise Bangladeş ve Türkiye'nin dost iki ülke olduğunu belirterek, yapılacak iş birliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Aralık ayında görevine başlayan Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Samsun TSO'yu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Malkoç ve Zafer Dilmen'in yer aldığı ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, nazik ziyaretleri nedeniyle konuğu Büyükelçi Mannan'a teşekkür ederek, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye ve Bangladeş'in kardeş iki ülke olduğuna değinen Murzioğlu, "İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Tarih boyunca her iki ülke, her daim birbirlerinin yanında olarak her konuda destek olmuşlardır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok olanak var. Başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerimizi daha ileriye taşımak adına elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Yapılacak işbirliklerinin iki ülke halkına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Ortak yapılacak çok iş var"

Türkiye ile bağlarının kuvvetli olduğunu söyleyen Büyükelçi Mannan ise "Karadeniz Bölgesi'ne ilk gelişim. Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk meşalesinin yakıldığı Samsun'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak için buradayım. Bugün ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni de ziyaret ettim. Üniversiteyle bilim ve teknoloji araştırmalarını kapsayan bir anlaşma imzaladık. Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari ve iş birliği oldukça yüksek. Dünyada tekstilde Çin'den sonra ikinci ülkeyiz. İlaç sanayi, deri ve deri ürünlerinde de epeyce ilerleme kaydettik. Jüt imalatında iyiyiz. Yazılım konusunda 5 milyar dolarlık yeni bir yatırımımız oldu. Deniz ürünlerinde önemli bir kapasitemiz söz konusu. Burada görevde olduğum sürece Türkiye ile anlattığım bu sektörlerle ilgili iş birliklerini geliştirmeyi planlıyorum. Türkiye'nin özellikle inşaat sektöründe oldukça güçlü bir ülke olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da inşaat ve medikal alanlarında iş birliğine önem veriyor. Başka sektörlerle de zaten iş birliklerimiz var. Ülkemizin nüfusu 180 milyon. Pandemiden sonra tarım alanlarında iş birlikleri yapabiliriz. Bunun yanında aynı birliktelik bilişim alanlarında da sağlanabilir. Samsun ile Bangladeş arasında ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Ortak yapılacak çok iş var. İnşallah önümüzdeki süreçte sizin de desteğinizle iş dünyası ile daha etkili, verimli bir ekonomik bağ kuracağız" diye konuştu.

Ziyaret, görüş alışverişinde bulunulması ve karşılıklı anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği
Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği
Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği
Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği

Bangladeş, Türkiye, Ankara, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bangladeş ve Karadeniz Bölgesi arasında ticari iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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