Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı
1 saat önce
Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı
Myanmar
ve Bangladeş
hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı.
Bu kapsamda Bangladeş yönetiminin Myanmar'a gönderdiği 22 bin kişinin adının bulunduğu listedeki 3 bin 540 mültecinin geri dönüş işlemi başlatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:33
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