Son Dakika Haberleri: Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı
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Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı

1 saat önce

Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı

Bangladeş ve Myanmar, Arakanlı mültecilerin geri dönüşü için anlaştı, System.String[]
Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya mültecilerin bir kısmının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda anlaştı.

Bu kapsamda Bangladeş yönetiminin Myanmar'a gönderdiği 22 bin kişinin adının bulunduğu listedeki 3 bin 540 mültecinin geri dönüş işlemi başlatılacak.
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Bangladeş, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:33 
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