Bangladeş ve Pakistan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede asker konuşlandıracak - Son Dakika
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Bangladeş ve Pakistan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede asker konuşlandıracak

6 saat önce

Bangladeş ve Pakistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde, ülke genelinde asker konuşlandırılması kararı alındı.

Bangladeş ve Pakistan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede asker konuşlandıracak, System.String[]

Bangladeş ve Pakistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan önlemler çerçevesinde, ülke genelinde asker konuşlandırılması kararı alındı.

Bangladeş Kabine Sekreteri Khandakar Anwarul Islam, başkent Dakka'da basına yaptığı açıklamada, "Askeri personel, sosyal mesafenin korunmasına ve önleyici tedbirlerin uygulamasına yardımcı olmak için sahada kalacak." ifadesini kullandı.

Islam, ülke genelinde Kovid-19 ile mücadelede alınan önleyici tedbirlerin uygulanmasında yerel yönetimlere yardımcı olacak askerin, yarından itibaren konuşlandırılacağını belirtti.

Hükümet ayrıca, ülkenin Bağımsızlık Günü nedeniyle 26 Mart'tan 4 Nisan'a kadar 10 günlük tatil ilan etti.

Tatilde hastanelerin, sağlık ocaklarının, market, eczane ve sebze pazarlarının açık olacağını belirten Islam, bankacılık hizmetlerinin de sınırlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Islam, "Ayrıca herkesten salgın riskini en aza indirmek için namazlarını camiler yerine evlerinde kılmasını rica ediyorum." dedi.

Diğer yandan, Bangladeşli yetkililer, ülkede virüsün 33 kişiye bulaştığını ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, salgın nedeniyle 26 Mart Bağımsızlık Günü ile ilgili kutlamalar da dahil dini, siyasi, sosyal ve kültürel tüm etkinlikleri iptal etmişti.

Pakistan da asker konuşlandıracak

Pakistan'da da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri güçlendirmek için ülke genelinde askeri birliklerin konuşlandırılması kararı onaylandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri birliklerin, ülkede zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını sağlamak için yerel hükümetlerle çalışacağı belirtildi.

Bu kapsamda halkın market ve hastanelere gidişine izin verilecek.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de de 13 Nisan'a kadar halk zorunlu olmadıkça sokağa çıkamayacak.

Ülkede şu ana kadar 873 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle bugün Milli Gün kutlama etkinlikleri de dahil çok sayıda toplantı ve etkinlik iptal edilmişti.

Başbakan İmran Han, Milli Gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, halka salgına karşı alınan kamusal tedbirlere uyma çağrısında bulunmuştu.

Hükümet, vaka sayısındaki ani artış nedeniyle büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar vermişti.

Ülkedeki vakaların neredeyse yarısının görüldüğü güneydeki Sindh eyaletinde yerel yönetim, kamuya açık alanların 18 Mart'tan itibaren 15 gün kapalı kalacağını bildirmişti.

Bangladeş, Pakistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:56 Kaynak: AA

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