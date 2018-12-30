Bangladeş Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Sandık Başında
9 dakika önce
- Bangladeş yoğun güvenlik önlemleri altında sandık başındaDAKKA - Bangladeş'te halk, yoğun güvenlik önlemleri altında genel seçimler için sandık başına gitti.
- Bangladeş yoğun güvenlik önlemleri altında sandık başında
DAKKA - Bangladeş'te halk, yoğun güvenlik önlemleri altında genel seçimler için sandık başına gitti.
Güney Asya ülkesi Bangladeş, yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde genel seçimler için sandık başında. Şiddet olaylarını önlemek için güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı ülke genelinde yaklaşık 600 bin güvenlik personeli seçimler sırasında görev başında olacak.
Seçim kampanyalarının başlamasının ardından siyasi parti destekçileri arasında yaşanan çatışmalarda can kayıplarının yaşandığı Bangladeş'te, internet kullanımına hükümet tarafından sınırlama getirildi.
İktidardaki Awami League Partisi'nin lideri Başbakan Şeyh Hasina 3. kez iktidarda olmayı hedefliyor.
Müslüman nüfusun yoğun olduğu Bangladeş'te yaklaşık 104 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:54 Kaynak: İHA
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