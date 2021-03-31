Bangladeş Yüksek Komiseri İmran'dan, Arakanlıların güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için yardım çağrısı - Son Dakika

Bangladeş Yüksek Komiseri İmran'dan, Arakanlıların güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için yardım çağrısı

31.03.2021 22:53
Bangladeş Yüksek Komiseri İmran'dan, Arakanlıların güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için yardım çağrısı, System.String[]

Bangladeş'in Hindistan'daki Yüksek Komiseri Muhammed İmran, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) güvenli bir şekilde yurtlarına dönmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bangladeş'in Hindistan'daki Yüksek Komiseri Muhammed İmran, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) güvenli bir şekilde yurtlarına dönmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ANI News'te yer alan habere göre, İmran, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümü kutlamalarında konuşma yaptı.

İmran, "Uluslararası toplum, Arakanlıların anavatanlarına güvenli ve düzgün bir şekilde geri gönderilmesini sağlamak için çaba göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Arakanlıların dinleri ve ırkları nedeniyle en kötü insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya olduğunu belirten İmran, ev sahibi topluluk olarak destek sağlamanın giderek zorlaştığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan Hakları, Bangladeş, Arakan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş Yüksek Komiseri İmran'dan, Arakanlıların güvenli şekilde ülkelerine dönmesi için yardım çağrısı - Son Dakika


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