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Bangladeş, yüzlerce Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika

Bangladeş, yüzlerce Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adası'na gönderdi

25.11.2021 14:50
Bangladeş, yüzlerce Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adası'na gönderdi

Uluslararası tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na naklini sürdüren Bangladeş, son olarak 379 Arakanlı mülteciyi daha Ada'ya gönderdi.

Uluslararası tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na naklini sürdüren Bangladeş, son olarak 379 Arakanlı mülteciyi daha Ada'ya gönderdi.

Arakanlıların naklini organize eden Bangladeşli yetkili Muhammed Shamsud Douza, 379 kişinin Bhasan Char Adası'na yerleştirilmek üzere Chattogram Limanı'ndan yola çıktığını söyledi.

Douza, söz konusu kişilerin gönüllü olarak gittiklerine işaret ederek, "379 kişi daha güvenli ve iyi koşularda yaşamak için orayı tercih etti." dedi.

Gelecek haftalarda bin 500 kişinin daha Ada'ya transfer edileceğini vurgulayan Douza, "Yetkililer, ilaçtan gıdaya her şeyleriyle ilgilenecekler." ifadesini kullandı.

Arakanlıların yerleştirildiği Bhasan Char Adası'na, şimdiye kadar yaklaşık 19 bin kişi gönderilmişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeş, yüzlerce Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş, yüzlerce Arakanlı Müslümanı daha Bhasan Char Adası'na gönderdi - Son Dakika
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