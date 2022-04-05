Bangladeşli Bakan: Ülkenin En Büyük Köprüsü Haziran'da Trafiğe Açılacak - Son Dakika

DAKKA, 5 Nisan (Xinhua) — Bangladeş Karayolu Taşımacılığı ve Köprüler Bakanı Obaidul Quader Pazar günü, ülkenin en büyük köprüsü olan Padma köprüsünün bu yılın Haziran ayında trafiğe açılacağını söyledi. Quader bu sözleri projenin ilerleyişi hakkında Dakka'da düzenlenen bir toplantıda söyledi. Bakanın verdiği bilgiye göre, "Bangladeş'in Rüya Köprüsü Padma" adı verilen mega çok amaçlı karayolu-demiryolu köprüsünün inşası projesi kapsamındaki genel çalışmanın şu an itibarıyla yüzde 92'si tamamlanmış bulunuyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki Munshiganj bölgesinde yapımı devam eden Padma Çok Amaçlı Köprü Projesi'nin şantiye sahasında çalışan işçiler görülüyor, 12 Eylül 2021. Bangladeşliler için bir rüya gerçek oluyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Bakan, ana köprünün inşa çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığını söyledi.Quader'e göre doğalgaz boru hattının tesisat işleri yüzde 99 oranında, 400 KVA enerji hatları ise yüzde 79 oranında tamamlandı. Padma çok amaçlı köprüsü, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yaklaşık 40 km güneybatısında yer alıyor.

24 Ağustos 2021 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki Munshiganj bölgesinde yapımı devam eden Padma Çok Amaçlı Köprü Projesi'nin şantiye sahası görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

6,15 km uzunluğunda ana köprüye sahip devasa altyapı projesi, Çin Demir Yolları Büyük Köprü Mühendislik Grubu Limited Şirketi (MBEC) tarafından üstlenildi. Padma köprüsü projesi, Bangladeş tarihinin en büyük ve en zorlu altyapı projesi olarak nitelendiriliyor. Bangladeş'in kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerini Padma Nehri üzerinden geçerek birleştirecek olan köprü, aynı zamanda beklenen trans- Asya demiryolu ağının da kilit bir parçasını oluşturuyor. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, köprünün ana inşaat çalışmalarını Aralık 2015'te başlatmıştı.