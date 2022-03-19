BANGLADEŞLİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ EŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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BANGLADEŞLİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

19.03.2022 10:17

ZEYTİNBURNU'nda 28 yaşındaki Bangladeşli Sümeyye Akdar kaldığı odada boynundan iple pencerenin kol kısmına asılı bir şekilde bulundu.

ZEYTİNBURNU'nda 28 yaşındaki Bangladeşli Sümeyye Akdar kaldığı odada boynundan iple pencerenin kol kısmına asılı bir şekilde bulundu. Polis bir gece önce kavga ettikleri öğrenilen Sümeyye Akdar'ın eşi R.İ.(33)'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu, Merkezefendi Mahallesi'nde 17 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Bangladeş uyruklu Sümeyye Akdar'ın kaldığı odanın pencere koluna iple boynundan asılı bir şekilde buldu. Yapılan incelemede Sümeyye Akdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Sümeyye Akdar'ın bir gece önce kavga ettiği birlikte kaldığı eşi Bangladeş uyruklu Refik İ.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Refik İ.'nin boyun kısmında tırnak izleri olduğu belirlendi. Ayrıca ceset üzerinde yapılan inceleme de Sümeyye Akdar'ın da yanağında tırnak izleri bulunduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Refik İ. "Eşimle birlikte yaşadığımız dairenin bir odasında kalıyorduk. Diğer odalarda başkaları kalıyordu. Bir gece onunla tartıştık. Aramızda kavga çıktı. Ancak daha sonra olay yatıştı. Ben ertesi gün sabah 08.00'de kalkarak işe gittim. Akşam döndüğümde oda kapısının kilitli ve açılmadığını gördüm. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri girdim. Eşim boynunda iple pencere kapı koluna asılı bir şekilde duruyordu. Hemen polise haber verdim." dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Refik İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

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Zeytinburnu, Bangladeş, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BANGLADEŞLİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ EŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BANGLADEŞLİ KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ EŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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