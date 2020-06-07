Bangladeşli milletvekili Kuveyt'te gözaltına alındı - Son Dakika

Bangladeşli milletvekili Muhammed Şahid İslam'ın, "insan kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlarıyla ilişkili olduğu iddiasıyla Kuveyt'te gözaltına alındığı bildirildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Kuveyt büyükelçiliğinin, milletvekili İslam'ın gözaltına alındığını doğruladığını belirtti.

"Kazi Papul" olarak bilinen bağımsız milletvekili Muhammed Şahid İslam'ın, Kuveyt'te büyük bir şirketi olduğu belirtiliyor. Milletvekilinin eşi Selina İslam ise gözaltı iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Kuveyt istihbaratı, şubat ayında farklı milletlerden 100'ün üzerinde kişiyi "insan kaçakçılığı ve kara para aklama" iddiasıyla gözaltına almıştı. Şüphelilerden birisinin, milletvekili İslam'ın da içlerinde olduğu 3 kişilik bir şantaj grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Milletvekilinin gözaltına alınması, Libya'da 28 Mayıs'ta bir insan kaçakçısının yakınları tarafından intikam için 26 Bangladeşlinin öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Mizde şehrinde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gönderilmeden önce rehin alınan bir grup düzensiz göçmen, kaçakçıların liderinin öldürülmesi üzerine 28 Mayıs'ta katledilmişti.

İnsan kaçakçılığı yapan Libyalının düzensiz göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine maktulün yakınları da intikam için en az 30 düzensiz göçmeni öldürmüştü.