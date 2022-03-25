Bangladeşli yetkililer, tohum ıslahı ve yetiştiricilik konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Bangladeşli yetkililer, tohum ıslahı ve yetiştiricilik konusunda bilgilendirildi

25.03.2022 12:18
Bangladeşli yetkililer, tohum ıslahı ve yetiştiricilik konusunda bilgilendirildi

Bangladeş Tarım Bakanlığı ve Planlama Bakanlığı yetkilileri, yağlı tohum bitkileri yetiştiriciliği ve tohum ıslahı hakkında bilgi almak ve incelemede bulunmak için Edirne'ye geldi.

Bangladeş Tarım Bakanlığı ve Planlama Bakanlığı yetkilileri, yağlı tohum bitkileri yetiştiriciliği ve tohum ıslahı hakkında bilgi almak ve incelemede bulunmak için Edirne'ye geldi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret eden 20 kişilik heyet, enstitünün ayçiçeği, soya, aspir ve kanola gibi bitkilerle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Enstitünün müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Bangladeş'in iki dost ülke olduğunu ve güzel ilişkiler yürüttüğünü söyledi.

Tülek, Edirne'nin yağlı tohum bitkileri üretiminde söz sahibi olduğunu, enstitünün geliştirdiği onlarca tescilli çeşidin bulunduğunu ifade etti.

Enstitüde yapılan ıslah ve üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Tülek, iş birliği ve ortak çalışmalara hazır olduklarını dile getirdi.

Tohum ıslahı ve yetiştiricilik hakkında bilgi alan Bangladeş Tarım Bakanlığı ve Planlama Bakanlığı yetkilileri, Tülek ve enstitü çalışanlarına teşekkür etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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