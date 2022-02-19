Bangladeşliler, Hindistan'da Müslümanlara yönelik başörtüsü yasağını protesto etti - Son Dakika

Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok sayıda gösterici, Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki bazı okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtüsü yasağını protesto etti.

Göstericiler, Hindistan'da toplumsal uyum ve barışın korunması için Narendra Modi hükümetinin, başörtüsü yasağı konusunda acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler ayrıca, Hindistan'ın başörtüsü yasağıyla Müslüman kadınları eğitimden mahrum etmeyi planladığını kaydetti.

İslami Andolan Bangladeş partisinin lideri Syed Muhammed Faizul Karim, Modi hükümetini suçlayarak eğitim kurumlarındaki başörtüsü yasağını kınadı.

Hindistan'daki bağımsızlık hareketi esnasında pek çok Müslüman'ın kanının döküldüğünü söyleyen Karim, İslam karşıtı eylemlerle Hindistan'ın kendisine zarar verdiğinin belirtti.

Mohammad Hamdan isimli gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan'daki Müslümanlar ayrımcı politikaların kurbanı oluyor." dedi.

İslam alimi Maolana Imtiaz Alam, Bangladeş hükümeti de dahil olmak üzere Müslüman dünyasını, Modi hükümetinin İslam karşıtı politikalarına karşı tepki göstermeye çağırdı.

Protesto, geçen hafta Karnataka Yüksek Mahkemesince verilen ve konuyla ilgili karar verilinceye kadar öğrencilerin başörtüsü takmalarını yasaklayan kararın ardından geldi.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlanmıştı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmeye başlamıştı.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman heyeti kurmuş; heyet görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.