Bangladeşlilerden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Mescid-i Aksa baskınına protesto - Son Dakika
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Bangladeşlilerden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Mescid-i Aksa baskınına protesto

22.04.2022 19:04
Bangladeşlilerden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Mescid-i Aksa baskınına protesto

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen grup, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'de İsrail polisinin uyguladığı şiddeti protesto etti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen grup, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Filistin'de İsrail polisinin uyguladığı şiddeti protesto etti.

İslami Andolon Bangladeş isimli grubun üyeleri, gösteride "İsveç polisi utan" ve "Aksa Camisi'ndeki vahşeti durdurun" yazan pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında birçok kişi, Bangladeş ve Filistin bayrakları da taşıdı.

15 Nisan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Ayrıca Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı.

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New York'ta İsrail karşıtı protesto gösterisi New York'ta İsrail karşıtı protesto gösterisi

Protesto, İsrail, İsveç, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangladeşlilerden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve Mescid-i Aksa baskınına protesto - Son Dakika


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