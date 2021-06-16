Üye Girişi
Bangsamoro Başbakanı İbrahim: "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değil" - Son Dakika

Bangsamoro Başbakanı İbrahim: "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değil"

16.06.2021 12:50
Bangsamoro Başbakanı İbrahim:

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 2022'de görevi bitmesi planlanan geçiş hükümetinin süresinin uzatılmasına ilişkin, "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir.

KUALA Filipinler'in güneyinde yer alan Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetiminin (BARMM) Başbakanı Hacı Murat İbrahim, 2022'de görevi bitmesi planlanan geçiş hükümetinin süresinin uzatılmasına ilişkin, "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir." dedi.

BARMM Meclisi toplantısında konuşan Başbakan İbrahim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve geçiş hükümeti süresinin uzatılmasında gelinen son noktaya dair değerlendirmelerde bulundu.

BARMM'ın bölgede kalıcı barışı sağlamakta kararlı olduğunu vurgulayan İbrahim, "Bazı bencil kişilerin kendi menfaatleri için bizi istismar etmeye çalıştıklarını görüyorum. Bangsamoro bir yığın acı ve ıstırap çekti. Bu tür azınlıkların tehditlerine boyun eğmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

İbrahim, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son gelişmelere dair de bilgi verdi.

13 Haziran'dan itibaren sağlık çalışanlarının yüzde 92'sinin Kovid-19 aşısı yaptırdığını kaydeden İbrahim, "A2, A3 ve A4 risk grubu dahilindeki vatandaşlardan yüzde 46'sı birinci doz aşılarını yaptırdı. İkinci doz aşılama da en kısa zamanda uygulanacak." ifadelerini kullandı.

İbrahim, BARMM nüfusunda yüzde 70 bağışıklık sağlamak için aşı tedarik sürecini hızlandıracaklarını ifade etti.

Görev süresi 2022'de dolması planlanan BARMM geçiş hükümetinin süresini 3 yıl daha uzatmak için yapılan çağrıların, bürokratik yavaşlıklara rağmen merkezi hükümet nezdinde geniş yankı bulduğuna dikkati çeken İbrahim, "Tekrar belirtmek isteriz ki geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değildir. Asıl amaç, Bangsamoro Barış Süreci'nin başarılı şekilde uygulanmasını temin etmektir." dedi.

İbrahim, BARMM'da yıllar sonra elde edilen kazanımların gelecek nesillere miras bırakılacağının altını çizdi ve "Onları hayal kırıklığına uğratamayız." ifadesini kullandı.

BARMM geçiş hükümeti, 3 yıl daha süre istiyor

BARMM Başbakanı İbrahim, 21 Mart'ta AA'ya verdiği röportajda, geçiş hükümeti süresinin uzatılması için şimdiye kadar parlamentoda 5, senatoda 2 önerge verildiğini aktarmıştı.

Başbakan İbrahim, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin de geçiş hükümeti süresinin uzatılması konusunu desteklediğini belirtmişti.

BARMM yönetimi, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) üyelerinin tamamen silahsızlandırılması ve özerk bölgenin bürokratik yapısının inşa edilebilmesi için Haziran 2022'de tamamlanması öngörülen geçiş hükümeti süresinin, 3 yıl daha uzatılması talebinde bulunuyor.

Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi

Ülkenin güneyindeki Mindanao'da bağımsızlık mücadelesi veren Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipin ordusu arasında yaklaşık 60 yıl süren savaşın ardından 2012'de ateşkes imzalanmıştı.

Barış anlaşması sürecinin ardından Mindanao'da Ocak 2019'da yapılan halk oylamasıyla "Bangsamoro Organik Yasası" kabul edilmiş ve bölgede "Bangsamoro Geçiş Hükümeti" resmen kurulmuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Hükümeti'nin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

Filipinler, Başbakan, Müslüman, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bangsamoro Başbakanı İbrahim: 'Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değil' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:03:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bangsamoro Başbakanı İbrahim: "Geçiş hükümeti süresinin uzatılması iktidarda kalma amaçlı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement