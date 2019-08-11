Bangsamoro'da Kurban Bayramı
14 dakika önce
Filipinler'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Kurban Bayramı coşkusu yaşıyor.
Filipinler Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:45 Kaynak: AA
'deki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaşayan Moro Müslümanları, Kurban Bayramı
coşkusu yaşıyor.
Moro Müslümanlarının yoğun yaşadığı Mindanao
Adası'ndaki Cotabato (bölgesel başkent) kentinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde cami, mescit ve ibadete uygun alanlarda bayram namazı kılındı. Namaz öncesi ve sonrasında dua eden cemaat daha sonra bayramlaştı. Türkiye
'den bayram vesilesiyle bölgeye gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de namazda saf tuttu, Moro Müslümanları ile sarılarak bayramlaştı ve çikolata ile şeker dağıttı.
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